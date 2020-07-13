مشروع قومي.. المفرخ السمكى يحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بمحافظات الصعيد

يعد مشروع المفرخ السمكي الصناعي الذي يقع بالمطاهرة الشرقية بمحافظة المنيا، واحدا من أهم المشروعات التى تساهم فى الفترة القادمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني خاصة فى صعيد مصر.





ووجدت مجموعة من الشباب بمحافظة المنيا في مشروعات الاستزراع السمكى فرصة لمواجهة البطالة وتحسين ظروفهم الاقتصادية، في ظل حرص الحكومة على دعم تلك المشروعات بعمل دورات لتعليم الشباب كيفية الاستزراع السمكى، ومنحهم القروض اللازمة للانطلاق وأخرى بقيام وزارة الزراعة والثروة السمكية بإنشاء الأقفاص البحرية والمزارع على مساحات شاسعة في الكثير من محافظات مصر.

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يقول على ابراهيم ومحمودعلى وفاروق صلاح حاصلون على دبلومات فنيه إن الاهتمام بمشروعات الثروة السمكية سيحدث طفرة تنموية حقيقية بالمحافظة، وإن كثيرا من الشباب في انتظار مشروعات تنموية تستوعب عددا كبيرا من العمالة والمزارع السمكية من المشروعات المربحة للشباب، والتى تحقق الأمن الغذائى.





أوضح رجب عبد العزيز مدير مشروع المفرخ السمكي، أن المشروع يحتوي على 22 حوضا بمساحة 16 قيراطا للحوض، وحوضين كبيرين مساحة الحوض 2 فدان و 8 حضانات، وصالة تفريخ لافتا إلى أن المشروع يقوم حاليا بإنتاج من 10 مليون إلى 15 مليون ذريعة، مشيرا إلى أن المشروع مازال في نطاق تجريبي للتحول من إنتاج اسماك ذريعة إلى أحواض تربية أسماك.





وأوضح أن المرحلة الماضية كانت جميعها ترتكز على تحويل المفرخ السمكى إلى انتاج أسماك وذلك لتقليل الفجوة فى البروتين الحيوانى، مؤكدا أن التجربة نجحت و تم إنتاج حوالى 2 طن أسماك في المرحلة الأولى، مضيفا: فى انتظار إنتاج حوالى 5 طن آخري فى الأيام القادمة، وذلك فى المرحلة الثانية وهذا سوف يعقبه تطور كبير يساهم فى إنتاج أسماك بشكل كبير.





وأوضح المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل، أنه تم إلقاء مليون من زريعة السمك بمدينة المنيا، و 2 مليون آخري في مركزي سمالوط وأبوقرقاص، من أنواع البلطي، والمبروك الفضي، المنتجة المفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية، وذلك بناءا على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.





وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه، تم عمل دراسات مستفيضة عليها ، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.





ومن ناحيته قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية علاوة على تحقيق توازن في البيئة الطبيعية للأسماك في الترع والمصارف.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.





ولفت إلى أن مشروع المفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية يتم متابعته بشكل مستمر حتى يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته الى جانب دراسة المعوقات التى تواجه أعمال التطوير والتشغيل الكلى للمشروع ووضع الحلول البديلة لمواجهة أي معوقات أو مشكلات وأشار إلى أن عجلة الانتاج تسير داخل المفرخ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على إزالة أي معوقات تقف أمام تطوير مشروع المفرخ السمكى وذلك لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية، والعمل على خفض المستوى العام للأسعار لتلك السلع التي تمثل أهمية كبرى في حياة المواطن البسيط .