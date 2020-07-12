خروج عن النص.. أشرف عبد الباقي ينشر مشهدا كوميديا مع حمدى الميرغني.. شاهد

شارك أشرف عبد الباقى جمهوره مشهد كوميدى مع الفنان حمدى الميرغني من مسرح مصر،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "
وكتب عبد الباقي معلقًا على المشهد :"حمدى الميرغني لأشرف عبد الباقي "شوف حتة الجبنة اللى انت لابسها "وخروج حمدى عن النص -مسرح مصر"
يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.
مسرحية كلها غلط "جريمة فالمعادى" "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shield