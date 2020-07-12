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فن

خروج عن النص.. أشرف عبد الباقي ينشر مشهدا كوميديا مع حمدى الميرغني.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:45 م
اشرف عبد الباقي وحمدى
اشرف عبد الباقي وحمدى الميرغني
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اسماء الحسيني
شارك أشرف عبد الباقى جمهوره مشهد كوميدى مع الفنان حمدى الميرغني من مسرح مصر،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "

وكتب عبد الباقي معلقًا على المشهد :"حمدى الميرغني لأشرف عبد الباقي "شوف حتة الجبنة اللى انت لابسها "وخروج حمدى عن النص -مسرح مصر"


يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي تأسيس مسرحية جريمة في المعادي يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي،ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

مسرحية كلها غلط "جريمة فالمعادى"  "‪the play that gose wrong‬" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف ‪Henry Lewis‬ و ‪Jonathan sayer‬ و  ‪Henry shield
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