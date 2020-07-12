مصر كبيرة أوي.. رسالة مؤلمة من ابنة الخطيب تعليقا على الفيديو المسرب

أعربت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، عن غضبها من الإهانات التي تعرضها لها والدها من خلال فيديو مسرب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وكتبت نور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: ”أنا الحقيقة من امبارح مش عارفه اقول ايه، واحنا ازاي وصلنا لكده ازاي”.









وتابعت:” بلد بحجم مصر بيحصل فيها كده كل يوم، ازاي الحقوق مهدورة كده؟ ازاي بلد بحالها مفيش فيها صوت يعلو على الفساد وقلة الأدب والتجرؤ على حرمات البيوت والذمم؟ ازاي وليه لا حد سامع ولا شايف ال بيحصل و لمصلحة مين؟”.





وأوضحت: ”الاكيد ان مصر تُهان من شخص واحد والأكيد أن مصر كبيرة أوي على كده؛ كفاية”.





اقرأ ايضًا| الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري



