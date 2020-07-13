حلم يراود أبناءها.. العسيرات قرية حائرة بين مدينتين في سوهاج

ولقد تم انشاء مركز شرطة العسيرات في عام 1998 وظن أبناء القرية انهم يسيرون علي الدرب الصحيح في ان تتحول قريتهم الي مدينة، لكن أحلام الأهالي تتبخر مع مرور الأيام، علي الرغم من انشاء اغلب الإدارات الخدمية في المنطقة وبناء مركز شرطة علي احدث طراز.





ولعل المشكلة الأبرز في القرية هو وجود قريتين هما "أولاد بهيج، والمساعيد" تشتت مصالحهم بين مدينتي المنشاه وجرجا، فاهالي القريتين تابعين محليا لمجلس مدينة جرجا، واداريا تابعين لمركز شرطة العسيرات، وعندما يتقدم مواطن لتركيب عداد مياه او كهرباء يتعامل مع مجلس مدينة جرجا، اما اذا كانت هناك مشاكل امنية او يريديون استخراج بطاقات رقم قومي او شهادات ميلاد فعليهم التعامل مع مركز شرطة العسيرات.





وعلي الرغم من ان أهالي القريتين يقعون في دائرة انتخابية في مجلس النواب هي دائرة مركز العسيرات، انما مصالهم اغلبها داخل نطاق مدينة جرجا، والتي هي أيضا دائرة انتخابية مستقلة.





قرار انشاء مجلس مدينة العسيرات، هو حلم لـ أبناء 10 قري من أبناء العسيرات، و42 نجعا ويبلغ عدد السكان في المنطقة حوالي ربع مليون نسمة .





ويوجد بمركز العسيرات ادارة الأوقاف، والزراعة، وإدارة للتموين، ومكتب للشهر العقارى وادارة للتأمينات الاجتماعية، اما باقي الادارات الخدمية مثل التعليم والصحة، والشئون الاجتماعية، والري والكهرباء، والثقافة، والتامين الصحى والمياه، والمساحة، لازالت اوراقهم حبيسة الادراج.





رحلة عذاب ومعاناة يعيشها السكان لقضاء خدماتهم ومصالحهم، بين مركزي جرجا، والمنشاه، والرحلة تستمر معاناتها حتي اليوم.





قال الشيخ احمد جابر، احد أبناء قرية أولاد غازي التابعة لقرية أولاد بهيج، ان أولاد بهيج والمساعيد قريتان تتبعان مركز العسيرات، يعيشان معاناة ومشقة لا تنتهي بسبب عدم فصل القريتين نهائيا عن مركز جرجا ونقل جميع مصالحهم الحكومية لمركز العسيرات.





واضاف ان القريتين تتبعان خدميا لمجلس قروي البربا التابع لمدينة جرجا وأمنيا يتبع الأهالي لمركز العسيرات، وإذا رغب أحد الأهالي في تركيب عداد مياه أو كهرباء عليهم التوجه لمدينة جرجا لإنهاء الأوراق وإذا رغب شخص في استخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد، يتوجه لمركز العسيرات مما تسبب في إرهاق الأهالي من تشتت مصالحهم بين مركزين.





قال خالد عارف، احد أبناء مركز العسيرات، ان تحويل قريته الي مدينة قررا يحلم به منذ سنوات مؤكدا ان الأهالي يعيشون في معاناة لان الميزانية التي تخصصها الدولة لمنطقته هي ميزانية قرية صغيرة وهي في طبيعة الحال بلد كبيرة، وهي دائرة انتخابية في مجلس النواب، وتحتاج الي خدمات اكبر وميزانية اكبر من المقررة لها.





وأضاف ان قريته بها عدد سكان كبير وتتاج الي يتم اصدار قرار لان تكون مجلس مدينة بدلا من ترك المواطنين تتشتت خدماتهم بين مركزي المنشاه، وجرجا، مطالبا مجلس الوزراء بإصدار قرار بانشاء مجلس مدينة العسيرات رحمة بالاهالي.

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