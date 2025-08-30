تعليم كفر الشيخ تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وفي إطار متابعة الاستعدادات الجادة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر أن يبدأ في العشرين من سبتمبر القادم.

حضر الاجتماع محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، وهالة النواصرة مدير عام الشؤون التنفيذية، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورشدي عبد العزيز مدير إدارة التعليم الابتدائي، وأحمد أبو الفتوح مدير إدارة التعليم الاعدادي، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة إنهاء الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فى ضوء،التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدورى رقم ١٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسى وسير العملية التعليمية ، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول.

كما وجه بالانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس الإنتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة فى التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشئون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسى بشكل فعلى من اليوم الأول.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة الاستمرار وتكثيف اللقاءات التوعوية حول نظام البكالوريا ومتابعة أعداد المتقدمين والحصر الدقيق لأعداد الطلاب، واختتم الإجتماع بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، لتليق بأبنائنا الطلاب وتساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق.