الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
محافظات

تعليم كفر الشيخ تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

عقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد،  وفي إطار متابعة الاستعدادات الجادة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر أن يبدأ في العشرين من سبتمبر القادم.

حضر الاجتماع محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، وهالة النواصرة مدير عام الشؤون التنفيذية،  وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورشدي عبد العزيز مدير إدارة التعليم الابتدائي،  وأحمد أبو الفتوح مدير إدارة التعليم الاعدادي، ومديري ووكلاء  الإدارات التعليمية.

 ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة إنهاء الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فى ضوء،التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدورى رقم ١٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسى وسير العملية التعليمية ، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول.

كما وجه بالانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس الإنتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة فى التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشئون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسى بشكل فعلى من اليوم الأول.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة الاستمرار وتكثيف اللقاءات التوعوية حول نظام البكالوريا ومتابعة أعداد المتقدمين والحصر الدقيق لأعداد الطلاب، واختتم الإجتماع بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة، لتليق بأبنائنا الطلاب وتساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق.

كفر الشيخ التعليم محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

