الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على ضرورة اتخاذ الدولة والحكومة حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة التوترات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية تؤثر على الأسواق وحياة المواطنين.

وأشار "أبو النصر" في بيان له اليوم، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادًا حكوميًا كاملًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والخضروات وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأسواق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تمتلك خبرات كبيرة في إدارة الأزمات وتوفير السلع للمواطنين، وهو ما يستلزم الاستمرار في تكثيف الجهود لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار أو احتكار السلع.

وطالب النائب، الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية لضبط الأسعار، والتصدي لأي زيادات غير مبررة شهدتها بعض السلع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار وما قد يترتب عليها من زيادة في تكاليف النقل والإنتاج.

وشدد "أبو النصر" على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية المواطنين من أي موجات غلاء جديدة قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن تكاتف مؤسسات الدولة والتعامل الاستباقي مع التحديات يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

