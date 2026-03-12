قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السيد القصير: وحدة الشعب وراء القيادة تحمي مصر من الأزمات.. فيديو

السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب
السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب
حسن رضوان

أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية يمثل الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة المصرية وحماية مقدراتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"  حيث أشاد القصير بالدور الحكيم والمتوازن الذي تنتهجه القيادة السياسية في تعزيز الحوار السلمي ومنع اتساع دائرة التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا الدور انعكس بوضوح في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، شدد القصير على أن المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية على مدار العقد الماضي منحت مصر القدرة على مواجهة الصدمات المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا ووصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والنزاعات الإقليمية الأخرى.

وأشار إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية يؤثر على الاقتصاد المصري، لكنه شدد على أن الدولة تتخذ إجراءات حازمة في ملفات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الحياة اليومية.

واختتم القصير كلمته بتحية الشعب المصري، مستشهداً بتصريحات رئيس الجمهورية حول قدرة المصريين على الصمود وتحمل الصدمات، معربًا عن ثقته في أن مصر ستتجاوز الأزمات الراهنة بفضل تلاحم الشعب مع قيادته السياسية.

السيد القصير وحدة الشعب القيادة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

ترشيحاتنا

الدكتور رمضان الصاوي

ليلة 23 رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يوضح فضل الهبة وعطاء الله لعباده

الدكتور سلامة داود

اتجاه في الأزهر لاختيار رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور سلامة داود | خاص

الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد