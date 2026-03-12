السيد القصير: وحدة الشعب وراء القيادة تحمي مصر من الأزمات.. فيديو

أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية يمثل الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة المصرية وحماية مقدراتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية" حيث أشاد القصير بالدور الحكيم والمتوازن الذي تنتهجه القيادة السياسية في تعزيز الحوار السلمي ومنع اتساع دائرة التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا الدور انعكس بوضوح في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، شدد القصير على أن المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية على مدار العقد الماضي منحت مصر القدرة على مواجهة الصدمات المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا ووصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والنزاعات الإقليمية الأخرى.

وأشار إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية يؤثر على الاقتصاد المصري، لكنه شدد على أن الدولة تتخذ إجراءات حازمة في ملفات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الحياة اليومية.

واختتم القصير كلمته بتحية الشعب المصري، مستشهداً بتصريحات رئيس الجمهورية حول قدرة المصريين على الصمود وتحمل الصدمات، معربًا عن ثقته في أن مصر ستتجاوز الأزمات الراهنة بفضل تلاحم الشعب مع قيادته السياسية.