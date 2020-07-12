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ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يستأنف الفعاليات الفنية.. الثلاثاء

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في بيان موعد المرحلة الثانية من عودة النشاط بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، على أن تكون في الثلاثاء المُقبل.
وأضاف أن المرحلة تشمل عودة النشاط في متاحف طه حسين، والزعيم جمال عبد الناصر، ومصطفى كامل، لافتًا إلى أن استقبال الجمهور يُراعي كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين.
يُشار إلى أن عودة النشاط قد بدأت بالفعل منذ 7 يوليو، وتضمنت العودة في عدة متاحف مُختلفة هي متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومتحف محمد ناجي، ومتحف محمود مختار بالقاهرة.
وكانت قطاعات وزارة الثقافة قد بدأت فعالياتها خلال الإسبوع الماضي، بنسبة حضور 25% التي أوصى بها مجلس الوزراء مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
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