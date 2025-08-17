مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم

احتل منتخب مصر لناشىء كرة اليد المركز الخامس فى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى مصر وتختتم فعالياتها اليوم بعد الفوز على منتخب ايسلندا 33/ 31 فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس .

كان منتخب ايسلندا قد تقدم على منتخب مصر 17 / 12 فى الشوط الأول من المباراة التى شهدت إثارة كبيرة طوال احداثها.

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي بعد التعادل في مباراتي الدور الرئيسي أمام التشيك (35-35) والدنمارك، عقب تصدره مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، محققًا انتصارات كبيرة على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28).

وفي دور الثمانية، خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29، ضمن منافسات بطولة العالم لناشئي اليد.

ولعب منتخب مصر أمام النرويج ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وفاز بنتيجة 47-26، ليواجه آيسلندا على المركز الخامس.