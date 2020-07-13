التأرجح بين المنطوق والمكتوب.. كتاب جديد لـ طلعت رضوان

صدر حديثا عن الدار للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان " التأرجح بين المنطوق والمكتوب في الشعر المصري " للكاتب طلعت رضوان.





يقول مؤلف في مقدمة كتابه: "إنه نظرا لأن الشعراء والنقاد تجاهلوا "علم اللغويات" وأهمية ما جاء في دراسات اللغويين عن الفرق بين الكلمة المنطوقة والمكتوبة، ودللوا على ذلك بأنه إذا كان عمر اللغة الإنسانية التي بدأت منطوقة مليون سنة، فإن أقدم لغة مكتوبة عمرها ستة آلاف سنة، ونظرا لإيماني بأهمية الأدب عموما، والشعر بصفة خاصة في الارتقاء بحياة الشعوب، لذلك رأيت ءن أكتب عن بعض الشعراء الذين نسجوا إبداعهم بلغة شعبنا".





يذكر أن سوق النشر خلال الفترة الماضية عاني الكثير من الأزمات بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في الكثير من الخسائر المادية لهم.