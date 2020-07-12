الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يخسر برباعية ويشعل الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا





جيمي فاردي افتتح التسجيل لنادي ليستر سيتي في الدقيقة 23 بعد خطأ في تشتيت الكرة من دفاع بورنموث، ليرفع رصيده من الأهداف لـ 23 هدفًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.





وتحصل نادي بورنموث على ركلة جزاء، حولها ستانيسلاس لهدفًا في شباك ليستر في الدقيقة 63، ليضيف بعدها زميله سولانكي الهدف الثاني لبورتموث في الدقيقة 67، ومن ثم يطرد حكم اللقاء اللاعب سيونكو مدافع ليستر لضربه هاري ويلسون لاعب بورنموث.





ليستر سيتي تأثر بالنقص العددي، وسجل لاعبه إيفانز الهدف الثالث لبورنموث في الدقيقة 81 بالخطأ في مرماه.





وفي الدقيقة 87، أكد سولانكي تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لفريقه، مؤكدًا انتصار فريقه الثامن هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورنموث للنقطة 31 في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد نادي ليستر عند 59 نقطة في المركز الرابع، مشعلًا الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حقق نادي بورنموث، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.