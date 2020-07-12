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أسامة كمال: تحويل السيارات للغاز يوفر أكثر من 50% ماديا للمواطنين

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز، سيضمن توفير أكثر من 50% للمواطن عن المشتقات البترولية الأخرى، مشيرًا إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بشأن ذلك الأمر جاء بعد دراسة طويلة فى ضوء الاكتشافات البترولية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف " كمال"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لم تعلن ذلك فى وقت سابق وانتظرت إلى الآن، كان بسبب اكتمال البنية التحتية المتمثلة فى محطات الغاز، وتابع:"وهو ما حدث بالفعل.. الآن لدينا بنية كاملة من محطات التمويل والتحويل والصيانة "، مشددًا على أن تحويل السياراة من البنزين إلى الغاز  تتم فى يوم واحد.

ولفت وزير البترول، إلى أن هناك تطور كبير فى عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن الذين كانوا يشتكون سابقًا من كبر الأسطونة سابقًا تلاشى اليوم، وتابع:" يوجد تكنولوجيات جديدة فى هذا الأمر الأسطوانة أصبحت صغيرة فضلًا عن السرعة خلال التمويل..فضلًا عن التلوث البيئى أصبح شبه معدوم".

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