ألمانيا تستدعي 12 ألف شاحنة كهربائية بسبب عيب فني



يذكر أن المانيا هي من أكثر الدول استخدام للسيارات الكهربائية حفاظا على البيئة .





قامت شركة البريد الألمانية باستدعاء أكثر من 12 ألف شاحنة كهربائية " ستريت سكوتر " إلى الورش بس عيب فني.كما ذكرت الشركة ان السيارات من موديل " وورك " ، موديل " وورك إل " معرضة لخطر السخونة وانبعاث دخان وقال متحدث إنه ليس من المستبعد نشوب حريق جاء ذلكوأكدت الشركة السبب إلى موضعي خلل في نطاق شاحن الجهد المنخفض وعزل أحد الكابلات وذكرت أن موضعي الخلل لايشكلان خطرا يهدد السائقين وأكدت الشركة أن عملية الاستدعاء طوعية لم يصدر أمر بها.كما قالت دويتشه بوست إنها كانت أخضعت نصف السيارات المستخدمة لديها لسلسلة اختبارات ولم يثبت وجود موضعي الخلل هذين سوي في نذر يسير من السيارات التي تم اختبارها وأوضحت الشركة أنه ليس هناك علاقة بين هذين العيبين وحريقي بطارية وقعا قبل عامين.أما في مطلع هذا العام أعلنت دويتشه بوست التعليق الكامل لإنتاج شاحنتها الكهربائية " ستريت سكوتر " في عام 2020.