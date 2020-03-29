ألمانيا تشهد نموا كبيرا في مبيعات السيارات الكهربائية

شهدت ألمانيا زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال فبراير مسجلة أداء قياسيا للشهر الثاني على التوالي، حيث زادت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا بنسبة 144 % في فبراير على أساس سنوي.





وبذلك ارتفعت الحصة السوقية السنوية لهذا النوع من السيارات إلى 6.7% مدعومة في ذلك بالانخفاض البالغ 9%.





وجرى تسليط الأضواء على السيارات الكهربيئة الهجينة التي تتصل بمصدر كهربي، ونمت بنسبة 279%، بالإضافة إلى طرح عدد من الموديلات الجديدة في السوق، كما واصلت مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل الهبوط إلى ما نسبته 32 % في الشهر الماضي.

وتصدرت فولكس فاجن احدة عمالقة صناعة السيارات الألمانية مبيعات السيارات في شهر فبراير للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، بفضل الخصومات الكبيرة التي طرحتها الشركة على هذا الموديل.





كما طرحت فولكس فاجن إصدارين آخرين جاءا في المراكز الخمسة الأولى للسيارات بقائمة الأكثر مبيعاًت فى ألمانيا، حيث احتلت “إي-أب” المركز الرابع بوقع 679 وحدة، بينما ”باسات جي تي إي” جاءت الخامسة بنسبة بمبيعات بلغت 640 وحدة.