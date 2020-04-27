ملوك السيارات الفاخرة في ألمانيا ليسوا لطفاء

كشفت دراسة أمريكية أن سائقي السيارات الفارهة في الشوار الألمانية هم أقل لطفا من ملاك السيارات الأقل سعرا .

كما أكد استطلاع رأي ان هنا 1.892 مالك سيارة وظهر ان سائقي السيارات من نوع أودي وبي أم دبليو يشعرون بأنهم أهم من الأخرين بدرجة كبيرة .

وأفادت الدراسة أنه كلما ازداد سعر السيارة بمقدار 1.000 دولار كلما كان احتما قيم السائق بخفض سرعة سيارته كي يسمح للمشاه بالعبور أقل بحوالي 3%.

شهدت ألمانيا زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال فبراير مسجلة أداء قياسيا للشهر الثاني على التوالي، حيث زادت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا بنسبة 144 % في فبراير على أساس سنوي.

وبذلك ارتفعت الحصة السوقية السنوية لهذا النوع من السيارات إلى 6.7% مدعومة في ذلك بالانخفاض البالغ 9%.

وجرى تسليط الأضواء على السيارات الكهربيئة الهجينة التي تتصل بمصدر كهربي، ونمت بنسبة 279%، بالإضافة إلى طرح عدد من الموديلات الجديدة في السوق، كما واصلت مبيعات السيارات التي تعمل بوقود الديزل الهبوط إلى ما نسبته 32 % في الشهر الماضي.