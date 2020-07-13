برلمانية: الدولة قامت بجهود كبيرة أدت الى توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة

أشادت مني جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بجهود الدولة وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية الجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة





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وقالت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، إن جهود الدولة خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض معدلات البطالة، وخير دليل ما شهدته الدولة برجوع المصريين من ليبيا بتوفير فرص عمل جادة لهم فى العاصمة الادارية وغيرها، لافتة الى أن عدد ضخم من المشروعات القومية التى تم افتتاحها خلال السنوات الماضية وهذه المشاريع وفرت وظائف عديدة.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن لجنة الإدارة المحلية قامت بجولات عديدة فى جميع المحافظات لمتابعة المشروعات التنمية التى تمت مثل بشاير الخير وحياة كريمة وغيرها من مبادرات الرئيس السيسى.





استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، تقريرًا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة. وكان ذلك بعد أن



