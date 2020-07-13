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برلمان

برلمانية: الدولة قامت بجهود كبيرة أدت الى توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أشادت مني جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بجهود الدولة وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية الجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.

وقالت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، إن جهود الدولة خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض معدلات البطالة، وخير دليل ما شهدته الدولة برجوع المصريين من ليبيا بتوفير فرص عمل جادة لهم فى العاصمة الادارية وغيرها، لافتة الى أن عدد ضخم من المشروعات القومية التى تم افتتاحها خلال السنوات الماضية وهذه المشاريع وفرت وظائف عديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن لجنة الإدارة المحلية قامت بجولات عديدة فى جميع المحافظات لمتابعة المشروعات التنمية التى تمت مثل بشاير الخير وحياة كريمة وغيرها من مبادرات الرئيس السيسى.

وكان ذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذا التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة. 

وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة وضعنا محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتنا الوطنية، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من قبل، وتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي نعمل على تحقيقها في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، سعيًا لتحقيق طموحات المواطن المصري.

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