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سداد 25%.. مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:42 ص
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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اسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وقف دقيقة حدادًا على روح الفريق أول محمد العصار، مؤكدا أن فقدان شخصية بهذه المكانة خسارة كبيرة للوطن.

وأوضح "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة تواجه في الفترة الحالية مشكلة البناء المخالف ليس بهدف جمع الأموال، موضحا أن المخالفات التى حدثت على مر الأعوام السابقة جعلت الدولة تعاني كثيرا من العشوائيات في المدن، إضافةً إلى حدوث تجاوز لكل المخططات العمرانية التي أُقرت في السابق.

وتابع متحدث الوزراء، "تلك المخالفات كلفتنا مليارات لإنشاء المحاور والشوارع وتوسيعات شوارع، إضافة إلى زيادة حجم المرافق، لاستيعاب الزيادة غير المخططة".

وأكد أن التحصل على أموال المخالفات لا يعيب في شيء، مشيرا إلى أن حصيلة مبالغ المخالفات سيتم توجيه 25% منها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي، في حين أن هناك 39% من مبالغ المخالفات سيوجه إلى مشروعات البنية التحتية، مشددا على أن نسبة 65% من المبلغ الذي سيتم تحصيله ستعود إلى الناس المحتاجة من خلال تلك المشروعات.

وأشار إلى أن هناك قانونا ولائحة تنفيذية تحدد آليات التصالح، متابعا الآليات أصبح متفقا عليها قبل يوم 15 من الشهر الجاري المحافظين في كل المحافظات سيقومون بإعلان القيمة الإجمالية لكل مخالفة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ولفت إلى أن يوم 15 من الشهر الجاري سيتم تسلم مبلغ جدية التصالح، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على المبلغ الخاص بجدية التصالح، والتي ستكون 25% من القيمة الإجمالية للمخالفة، معقبا "تم تحديد مبالغ للحد الأقصي الخاص بمبالغ جدية المصالح، وذلك اعتبارا من 7/15".
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