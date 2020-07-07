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نادر سعد: إحالة 16 ألف مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:16 م
نادر سعد
نادر سعد
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عادل نصار
كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أنه لا يجوز التصالح في الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للبناء، وأيضا المتجاوزة لقيود الارتفاع المحددة للطيران المدني.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج ""على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل من يخالف قرار وقف البناء 6 أشهر يحول للنيابة العسكرية، متابعا أنه لا يدخل ضمن قانون التصالح في البناء المخالف.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك 16 ألف مخالفة بناء تم إحالتها للنيابة العسكرية.

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