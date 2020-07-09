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أخبار البلد

باستثمارات 729 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير 60 قرية فى أسيوط

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع  قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.

وأشار التقرير إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط التي استفادت من مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، يبلغ 60 قرية، باستثمارات تقدر بـ 729.455.000 مليون جنيه، مُوزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 64 مشروعًا، ومشروعات رفع كفاءة الإنارة العامة، بعدد 7 مشروعات، والرصف، 39 مشروعا، والخدمات الصحية، 27 مشروعا، ومشروعات الطب البيطري، بواقع 8 مشروعات، والخدمات التعليمية، بـ 36 مشروعا.

وتناول اللواء محمود شعراوى فى التقرير المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، من بينها مشروعات "مد وتدعيم شبكات مياه الشرب"، بأطوال مختلفة تصل إلى 1500م، ومشروعات "دق آبار" و"وتوريد طلمبات" وشراء مولدات "ديزل"، وتركيب أعمدة محولات وكشافات ولمبات، وإقامة مراكز شباب أو صالات رياضية بالقرى المستهدفة، ورصف وصيانة طرق، مع التركيز على طرق الربط الخارجية.

كما تضمنت مشروعات التطوير إنشاء وتجديد وتوسعة الوحدات الصحية بالقرى، وتوسعة الفصول المدرسية، وإنشاء فصول جديدة، وإجراء إحلال جزئي وكلي لعدد كبير من المدارس، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل الصرف الصحي للقرى، وإنشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بالقرى، وشراء أجهزة سونار.
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