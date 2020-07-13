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رياضة

أزمة جديدة في الزمالك بعد قضية نادي القرن والفيديو المسرب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:08 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك عرض علي عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد؛ من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الأساسية في الفريق. 

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عبدالله جمعة رفض عرض مسؤولي النادي واشترط الحصول علي 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد لتمديد عقده، خاصة أنه يعتبر من أقل اللاعبين الذين يحصلون علي مقابل مادي داخل الزمالك.

ويتحرك مسئولو ملف التعاقدات في نادي الزمالك، للتجديد للاعبين المتبقى في عقودهم وقت قليل، للحفاظ عليهم في ظل الحرب القوية في التعاقدات بين الأندية. 

وعاد فرجاني ساسي إلى مصر قبل يومين لتجديد تعاقده، وكان من المقرر حضور المثلوثي للتعاقد مع الزمالك ولكن تأخر حضوره أسبوعًا لظروف طارئة. 

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