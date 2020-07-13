مصطفى ضحية جديدة للطائرات الورق.. سقط من الطابق السابع في أوسيم.. صورة

شهدت مدينة بشتيل كارثة جديدة من كوارث الطائرات الورقية عندما لقي صبيا مصرعه بعد سقوطه من أعلى سطح منزل بارتفاع 7 طوابق.





كشفت تحقيقات نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن صبيا يبلغ من العمر قرابة 15 عاما توجه من منزله بمنطقة إمبابة للعب بالطائرات الورقية برفقة أصدقائه بمنطقة بشتيل أعلى سطح منزل أحدهما، وأضافت التحقيقات أنه أثناء لعبهم اختل توازن المتوفي ويدعى مصطفى لاقترابه من حافة السطح فسقط على الأرض من ارتفاع عالي.





تم إبلاغ النجدة لتنتقل سيارات الإسعاف وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة متاثرا باصابته.





صرحت النيابة بدفن جثة المتوفي بعد سماع أقوال الشهود الذين أكدوا اختلال توازنه أثناء لعبه ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في وفاته فيما اكدت تحريات الاجهزة الأمنية عدم وجود شبهة جنائية.