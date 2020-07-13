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محافظات

مستشفى قنا العام يعلن خروج 10 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:49 ص
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام يعلن خروج ١٠ حالات جديدة بعد تعافيهم
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، اليوم الأحد، عن خروج ١٠ حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، معظمهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.

قدم المتعافين، الشكر لإدارة المستشفى و أطقمها الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، واصل المستشفى تحقيق نتائج إيجابية فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تعافى ١٠ حالات جديدة و تم خروجهم اليوم من المستشفى بعد تعافيهم تماما.


و أشار الديب، إلى أن معظم المتعافين من كبار السن، حيث تتجاوز أعمار ٥ منهم ٧٠ عاما، و آخر ٨٣ عاما، وذلك تلقيهم العلاج وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة و قضائهم فترات زمنية متفاوتة بالمستشفى.

و أوضح الديب، بأن هناك متابعة مستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، و الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية و الوقائية اللازمة.

يذكر أن مستشفى قنا العام صدر قرار بتحويلها إلى مستشفى للحجر الصحى فى 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تخفيفًا لمعاناة المرضى من أبناء قنا.

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مستشفى قنا العام يعلن خروج 10 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا
مستشفى قنا العام يعلن خروج 10 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا
مستشفى قنا العام يعلن خروج 10 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا
مستشفى قنا العام يعلن خروج 10 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا
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