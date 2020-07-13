قرار عاجل من فايلر بشأن إلغاء معسكر الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن النادي الأهلى قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بعد استجابة السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر لرغبة اللاعبين.
وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، ، أن فايلر قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بناء على رغبة لاعبيه، الذين أبدوا تخوفا كبيرًا من السفر.
وأوضح هانى حتحوت، أن لاعبي الأهلى طالبوا بعدم الدخول فى معسكر مغلق، لعدم الحاجة لذلك، بسبب وباء كورونا، فضلا عن الملل الذي مرجح أن يصيبهم قبل الدخول في منافسات قوية.
وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حدد جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع .