قرار عاجل من فايلر بشأن إلغاء معسكر الأهلي.. فيديو

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حدد جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع .

وقاد فايلر مران الفريق أمس السبت عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية؛ للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال، قبل أن يقود الثنائي مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التي خضعا لها الأربعاء الماضي.