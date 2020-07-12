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رياضة

أنا مش مجنون ومصر كلها أسود.. مرتضى منصور مدافعا عن نفسه بعد الفيديو المسرب

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:33 م
مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب
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حسن العمدة
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، إن ما حدث خلال الساعات الماضية يدل على آثار الفتنة بيننا.


وأضاف مرتضى منصور، أنه لم يتلفظ بتلك الألفاظ تجاه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إطلاقا، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة.




وشدد مرتضى على أنه ليس هناك رجال فى مصر كما ظهر فى الفيديو المسيء بل هناك "أسود يا تميم" ، معقبا: "أنا رجل وطني ومصر بها أسود".


وتابع: قدمت بلاغا للنائب العام بشأن تلك التهديدات، ولن أهتز لما يحدث معي .


واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، قائلا: أنا لست مجنونا لكي أقول مثل هذا الكلام، ومصر مليئة بالأسود والبلد كلها "سيسي" .
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