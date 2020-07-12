أنا مش مجنون ومصر كلها أسود.. مرتضى منصور مدافعا عن نفسه بعد الفيديو المسرب





وأضاف مرتضى منصور، أنه لم يتلفظ بتلك الألفاظ تجاه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إطلاقا، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة.

















وشدد مرتضى على أنه ليس هناك رجال فى مصر كما ظهر فى الفيديو المسيء بل هناك "أسود يا تميم" ، معقبا: "أنا رجل وطني ومصر بها أسود".









وتابع: قدمت بلاغا للنائب العام بشأن تلك التهديدات، ولن أهتز لما يحدث معي .







