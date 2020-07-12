أنا بتحارب من تركيا وقطر.. أول تعليق من مرتضى منصور على الفيديو المسرب





وقال مرتضي منصور ، إن الفيديو الذي انتشر فى الساعات الماضية "مفبرك" صوت من غير صورة، ويوجد به إساءة لبعض الاشخاص ومنسوب لي أنا شخصيا.

















وشدد مرتضى منصور، على أنه صرح من قبل بأنه يحارب من "قطر وتركيا" بقيادة أبو سنيده التابع للمخابرات القطرية ويساعدهم بعض المصريين، وأسماؤهم موجودة عند النائب العام".









وتابع: الهواتف تم اختراقها فى السنة الماضية، وتم إرسال رسائل لبعض الشخصيات أبرزهم رئيس الوزراء السابق وخالد الدرندلي، والشيخ علي جمعة".









واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، بأنه قدم بلاغات للنائب العام.