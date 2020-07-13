محمد كمال: منتخب الكرة النسائية ابتعد عن التصنيف لهذا السبب.. فيديو

قال محمد كمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة للكرة النسائية، إن منتخب الكرة النسائية المصري، ابتعد عن التصنيف بسبب غيابه عن المشاركات الدولية.





وأضاف محمد كمال، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن سحر عبدالحق كانت السبب فى انتشار لعبة الكرة النسائية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا باللعبة، وكشف عن ذلك خلال إحدي المؤتمرات.





وأوضح كمال أن مفاهيم لعبة الكرة النسائية لدي البعض يجب أن تتغير، مشيرا إلى أن الدورى المصري من أقوى دوريات المنطقة، ويفرز لاعبات على مستوى فني مميز.





وتابع أن تواجد مصر بالمحافل الدولية، أمر مهم ونحن خارج الخريطة، وابتعدنا عن التصنيف بسبب غياب المشاركات الدولية.



