لمواجهة استفزازات تركيا في المتوسط.. اليونان تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا

أفادت وسائل إعلام يونانية، بأن الحكومة اليونانية تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع فرنسا لمواجهة الاستفزازات التركية في البحر المتوسط.





وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن هناك تنسيقا يونانيا قبرصيا عالى المستوى وذلك قبيل اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل اليوم الاثنين لبحث التوتر في شرقي المتوسط.





وسيجري رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث مسألة تعزيز التعاون العسكري بين البلدين والتهديد الذي تشكله تركيا في حوض البحر المتوسط.





وستركز القمة على مقاربة تمكن القادة الأوروبيين ن التعامل مع شريك متهم بمحاولة ابتزاز الاتحاد، وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه، والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان، بحسب مصادر دبلوماسية للصحيفة.



