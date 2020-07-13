AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تؤكد 159 حالة اصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:49 ص
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
Advertisements
على صالح
أعلن معهد روبرت كوخ اليوم الاثنين، عن أن ألمانيا أكدت 159 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ويبلغ العدد الاجمالى 198963.

وارتفع عدد القتلى بنسبة واحد إلى 9064 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وقد تعافى حوالي 185100 شخص منذ بدء تفشي المرض.


وفي اليوم السابق، أكدت البلاد 248 حالة جديدة وست حالات وفاة، في حين تم الإبلاغ عن 378 حالة إصابة جديدة بالمرض يوم السبت.

وتمثل بافاريا معظم حالات الاصابة في ألمانيا بواقع 49273، تليها شمال الراين - وستفاليا بواقع 44974 ثم بادن - فورتمبيرج بـ 36041. وسجلت العاصمة الألمانية برلين حتى الآن 8638 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درس في كورونا.. أول يوم بمدارس ألمانيا مع تخفيف إجراءات العزل.. صور

ألمانيا تسجل ارتفاعا في إجمالي حالات الوفاة والإصابة بكورونا

ألمانيا تتجاوز ذروة تفشي كورونا وتسجل انخفاضا كبيرا في الاصابة والوفاة

ألمانيا تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد 503 حالات زيادة يومية.. عدد مصابي كورونا في ألمانيا يصل إلى 190862

بإجمالي 194259 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا

ترشيحاتنا

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

تفاصيل 10 ساعات لعملية إطفاء حريق سوق توشكى.. وماس كهربائي سبب الشرارة الأولى

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

التنمية المحلية توضح طرق التصالح للعقارات المخالفة.. فيديو

عقب وقوع انفجار.. حريق ضخم على سطح سفينة حربية أمريكية.. فيديو

AdvertisementS

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

الزفاف القاتل.. فقدوا والدهما ودمر المعازيم

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء ؟

أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. أروى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قلاع وحصون بنى مالك بالسعودية تتحول للوحات جمالية تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان

تتنبأ بالخطر وأبوابها من طبقات عازلة.. مواصفات سيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان