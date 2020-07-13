ألمانيا تؤكد 159 حالة اصابة جديدة بـ كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ اليوم الاثنين، عن أن ألمانيا أكدت 159 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ويبلغ العدد الاجمالى 198963.





وارتفع عدد القتلى بنسبة واحد إلى 9064 شخصًا خلال نفس الفترة الزمنية، وقد تعافى حوالي 185100 شخص منذ بدء تفشي المرض.









وفي اليوم السابق، أكدت البلاد 248 حالة جديدة وست حالات وفاة، في حين تم الإبلاغ عن 378 حالة إصابة جديدة بالمرض يوم السبت.





وتمثل بافاريا معظم حالات الاصابة في ألمانيا بواقع 49273، تليها شمال الراين - وستفاليا بواقع 44974 ثم بادن - فورتمبيرج بـ 36041. وسجلت العاصمة الألمانية برلين حتى الآن 8638 حالة.