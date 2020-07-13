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أخبار العالم

"إيركرافت سبوتس": الولايات المتحدة ترسل طائرة استطلاع إلى قاعدة جوية في اليابان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
رصد موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي لرصد حركة الطيران أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة استطلاع إلى إحدى قواعدها الجوية في اليابان.
وأفاد الموقع في تغريدة على "تويتر" أن طائرة من طراز كوبرا "آر سي - 135 إس" غادرت قاعدة أوفوت للقوات الجوية في ولاية نبراسكا متجهة إلى قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا اليابانية.
وكان الموقع قد ذكر، أمس الأول السبت، أن طائرة كومبات سينت "آر سي - 135 يو" غادرت قاعدة كادينا في مهمة في البحر الشرقي، كما تم نشر طائرة جوينت استار "إي - 8 سي" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في كادينا يوم السبت وتم رصدها وهي تحلق فوق طوكيو في وقت مبكر من اليوم الاثنين.


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