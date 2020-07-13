صارعت القرش تحت الماء.. سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. صور





حسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، فإن السيدة ليان ، كانت تسبح في البحر في كاليفورنيا ولكن حبها للمغامرة دفعها للتقدم للمياه العميقة في البحر و لكنها افوجئت بوحش شرس يحاول مهاجمتها.





وفقا لروايتها للأطباء ، أنها شعرت بأن شئ ما يسحبها إلى الأسفل و في الواقع لم تكن موجة، بل كان القرش يفتح فكه ليأكلها ، غطست السيدة للأسفل لتجد ذلك الوحش بانتظارها .





حاولت السيدة السباحة باقصى سرعة ممكنة لأعلى للهروب من فكيه

وأمسكت قطعة خشبية كانت تستخدمها للتزلج وأصابت بها القرش بكل قوة في عينه ومات.

والمواطنين خارج الشاطئ .