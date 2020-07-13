صارعت القرش تحت الماء.. سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. صور

نجت سيدة من موت محقق تحت الماء بعد صراعها مع قرش شرس في كاليفورنيا ولكنها كانت شجاعة بالقدر الكافي، الذي أدهش الأطباء
والمواطنين خارج الشاطئ .
حسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، فإن السيدة ليان ، كانت تسبح في البحر في كاليفورنيا ولكن حبها للمغامرة دفعها للتقدم للمياه العميقة في البحر و لكنها افوجئت بوحش شرس يحاول مهاجمتها.
وفقا لروايتها للأطباء ، أنها شعرت بأن شئ ما يسحبها إلى الأسفل و في الواقع لم تكن موجة، بل كان القرش يفتح فكه ليأكلها ، غطست السيدة للأسفل لتجد ذلك الوحش بانتظارها .
حاولت السيدة السباحة باقصى سرعة ممكنة لأعلى للهروب من فكيه
وأمسكت قطعة خشبية كانت تستخدمها للتزلج وأصابت بها القرش بكل قوة في عينه ومات.