خلال يوم.. رفع 1225 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.





وأشار المحافظ إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات أمس على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن رفع ١٢٢٥ حالة إشغال متنوعة، استهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الأستيعابية للمنشآت التى تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلًا عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساء.





ووجه محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفه مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.





وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع ٦٩ حالة اشغال بحي جنوب الجيزة و١١٤ حالة ببولاق الدكرور و٢١٢ بالهرم والمنطقة الأثرية و٥٨ حالة بالعمرانية و١٣٤ بالطالبية و٦١ بشمال الجيزة و٤٥ بالدقي و٩٧ حالة إشغال بالعجوزة و ٤٨ بالوراق و٣٦ بأوسيم و١٧٥ بأكتوبر والحدائق و٣٧ بكرداسة و١٧ بالعياط و٢٦ بابو النمرس و٢٨ بالصف و٥ بالواحات البحرية و١٦ باطفيح و١٠ بالبدرشين و٣٥ بالحوامدية.