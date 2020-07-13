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أخبار البلد

لتدعيم الشبكة بالساحل الشمالى ..303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات الضبعة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة عقد انشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22ك.ف سعة(2*175+3*40)م .ف.أ

أكدت مشالى أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي وذلك بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة.
ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الاسكندرية وغرب الدلتا.

و يتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

 تأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.
لتدعيم الشبكة بالساحل الشمالى ..303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات الضبعة
لتدعيم الشبكة بالساحل الشمالى ..303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات الضبعة
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