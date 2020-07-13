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أخبار البلد

احذروا اللانشون والسوسيس.. الصحة: اللحوم المصنعة خطر لمرضى الضغط

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن نصائح غذائية لمرضى الضغط، ضمن مبادرة 100 مليون صحه.

وأوضحت الوزارة، ان العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وجاءت النصائح كالتالي:-


ابتعد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.

- الخضار والفواكه الطازجة تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

- تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط

- المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

- احرص على شرب الماء وخاصة في الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات.

- يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب ۸  أكواب من الماء.

- الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم.

- مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.
احذروا اللانشون والسوسيس.. الصحة: اللحوم المصنعة خطر لمرضى الضغط
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