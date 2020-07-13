بمكياج هادئ .. ريهام أيمن تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

كتبت ريهام على الصورة " انا بحبكوا ".

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

احنا اللى بنحبك اوى _ قمر يا روحى _ اجمل ريهام فى الدنيا

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وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.





يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.