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أخبار العالم

عبير موسى تحذر: تونس أصبحت تباع للدواعش والمخططات الخطيرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:28 م
عبير موسى
عبير موسى
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شيماء مصطفى
قالت النائبة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، إن البلاد أصبحت تباع لـ"الدواعش" والمخططات الخطيرة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية".

وأكدت عبير موسى في وقت سابق، أن سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي سيحرر تونس من أخطبوط الإخوان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد اليوم الاثنين، رفضه أي مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة.

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، قال قيس إن رئيس الحكومة يمتلك كامل الصلاحيات ما لم يستقل أو توجه ضده لائحة لوم في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات.

يأتي ذلك ردا على طلب حركة النهضة تكليف رئيسها، راشد الغنوشي الذي يرأس مجلس النواب بإجراء مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: "ألتزم بما التزمت به أمام الله وأمام الشعب وأمام نفسي ولن أحيد قيد أنملة عن ما التزمت به".

وأكد أنه لن يقبل بأي مشاورات على الإطلاق مادام الوضع القانوني على حاله، مضيفا أن النص الدستوري الحالي لا يتيح في أي فصل منه إجراء مشاورات حول رئيس الحكومة المقبل.
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