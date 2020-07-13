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فن

المغربي نعمان بلعياشي يعود ويطرح ألو.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:43 م
نعمان بلعياشي
نعمان بلعياشي
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سعيد فراج
أصدر الفنان المغربي، نعمان بلعياشي، يوم السبت الماضي، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، فيديو كليب أغنيته الجديدة"ALLO"، من كلماته وألحانه، وتوزيع سامي الزناتي أما الميكساج والماسترينغ سطيف الوردي، وتم تسجيل الأغنية باستديو RedOne Records Mena.

وعمل نعمان بلعياشي على تصوير أغنية ''ألو'' على طريقة “الفيديو كليب”، باستعمال أحدث تقنيات التصوير وأكثرها تطورا، تحت إدارة المخرج، رضوان أقلعي الذي وصفه بلعياشي بالمجتهد والمتميز.

العمل الجديد من الأغاني القديمة التي كتبها نعمان بلعياشي خلال إعداده لأغنية ''مدامتي'' التي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى العالم العربي، واحتفظ بها في أرشيفه الغنائي ليكتب لها أن ترى النور مؤخرا.

الكليب الجديد يحمل أفكار مبتكرة ومشاهد خطيرة من شأنها إضفاء نوع من التغيير على الأعمال السابقة التي طرحها بلعياشي. 

جدير بالذكر، أن  نعمان بلعياشي اشتهر بأغنيته "مدامتي" التي حققت أزيد من 74 مليون مشاهدة، لتتوالى بعدها الأعمال  الناجحة  ''بنت الحومة''، ''ميا مور''، ''جمالي''، '' باينا''، التي ساهمت في تعزيز شهرة النجم المغربي وطنيا وعربيا. 

وشارك نعمان بلعياشي في العديد من  المهرجانات والحفلات حول العالم وأحيا أهم سهرات المهرجانات الوطنية، أبرزها مشاركته في الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. 
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