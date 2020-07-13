جينات وراثية .. ابنة عفاف راضي تروي كواليس دخولها عالم الفن

قالت الفنانة مي كمال، ابنة الفنانة عفاف راضي، إنها تهوى الغناء وتعلمت الغناء الاوبرالي وبلغات متعددة، ولكن بالرغم من ان الموهبة نابعة من جينات وراثية ولكن يجب تنميته بالدراسة.





وتابعت الفنانة مي كمال، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تخرجت من كلية التسويق بالجامعة الامريكية من 5 سنوات.





واوضحت انها عملت بمجال الدعايا والتسويق فترة وبعد ذلك قررت دخول مجال الغناء مع عملها، ثم توجهت الى الاوبرا للتعلم بشكل صحيح على مدار 3 سنوات، كنت محظوظة ان تتلمذت على يد امي في الاوبرا.





وذكرت انها في البداية كانت تحاول ان تكتشف موهبتها بمفردها دون علم والدها ووالدتها، ولكنهم عرفوا بالصدفة عندما مروا بجانب غرفتها، وبدأت ف بدايتها بغناء اللون الغربي وانواع معينة من الغناء.



