سنواصل الإجراءات.. حركة الشعب التونسية: 4 كتل برلمانية أجمعت على سحب الثقة من الغنوشي .. فيديو

قال زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب في تونس ، إن هناك 4 كتل اجتمعت في تونس يوم الجمعة الماضي ومنها الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس لتقييم الأداء البرلماني لرئيس البرلمان .









وأضاف زهير المغزاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دى ام سى ، أن هذا الاجتماع جاء بعد العديد من المحاولات لإصلاح الوضع في تونس مؤكدا ان رئيس البرلمان عاجز تماما عن تسييره .









وأوضح المغزاوي ، أن ما يفعله هذا البرلمان هو محاولة تمكين حزبية من مختلف مؤسسات البرلمان وما يقومون به هو خرق واضح للقانون.









وتابع : الكتل التي اجتمعت يوم الجمعة قررت إصدار بيان حتى نبدأ في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان وهذا البيان تم تقديمه إلى البرلمان في عطلة نهاية الاسبوع في تونس يومي السبت والأحد الماضيين .









واستكمل : عازمون علي سحب الثقة من راشد الغنوشي ، مؤكدا ان هناك اجتماعا من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من الغنوشي .