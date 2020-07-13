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برلمان

ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:02 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات حزب مستقبل وطن، بالبحيرة على مقاعد الفردي.


وذكرت المصادر، المرشحين على المقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن بالبحيرة هم:

- أحمد جرجورة
- محمد البنا
- السيد القفاص
- أمين الصيرفي
- مجدي رشدي
- عيد بلبع
- محمد الشلمة

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وبدأ تقديم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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