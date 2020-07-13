ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات حزب مستقبل وطن، بالبحيرة على مقاعد الفردي.









وذكرت المصادر، المرشحين على المقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن بالبحيرة هم:

- محمد الشلمة





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقديم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.



- أحمد جرجورة- محمد البنا- السيد القفاص- أمين الصيرفي- مجدي رشدي- عيد بلبع