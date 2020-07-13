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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي ساوثهمبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب نادي مانشستر يونايتد.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجوير - ليندولف - لوك شاو

خط الوسط: ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جرينوود - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ساوثهمبتون المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.
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