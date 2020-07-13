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تعليم

فى جراحة طارئة بمستشفيات جامعة المنوفية: إنقاذ حياة مريضة تعانى من إنشطار الشريان الأورطي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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محمد أمين
 في ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد و مع حجم أعباء العمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، يسطر أطباء مستشفيات جامعة المنوفية نجاحا كبيرا في التعامل مع الحالات الطارئة التى تحتاج إلى إمكانيات ومهارة عالية.


فقد نجح فريق طبي من جراحى القلب برئاسة الدكتور رفيق سليمان استاذ و رئيس قسم جراحة القلب و الصدر من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 33 عاما ترددت علي طوارى المستشفيات الجامعية و كانت تعانى من الام بالصدر وضيق بالتنفس وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود شرخ و تمدد شديد بالشريان الأورطى وارتجاع شديد بالصمام الاورطى وارتجاع شديد بالصمام الميترالى والصمام ثلاثى الشرفات  وارتفاع شديد بضغط الشريان الرئوى وتضخم شديد بالبطين الأيسر و ضعف بكفاءة عضلة القلب إلي 35% و هو ما يستلزم التدخل الجراحى العاجل لإنقاذ حياة المريضة.

أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأنه فور الانتهاء من تشخيص الحالة تم توفير كافة المستلزمات اللازمة و البدء تجهيز المريضة للعمليات و خلال الجراحة الطارئة تم تغيير جذع الشريان الأورطى والشريان الاورطى الصاعد وجزء من الشريان الاورطى المستعرض وتم إصلاح الصمام الميترالى واصلاح الصمام ثلاثى الشرفات، والمريضة حاليا بصحة جيدة وتخضع للعلاج والمتابعة بعناية جراحة القلب.

وأوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن المستشفيات تضم كواردر طبية ذات مهارة عالية في جميع التخصصات، و قد ضم الفريق الجراحى أطباء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور رفيق سليمان  ومساعدة الدكتور أحمد حاتم، والدكتور ابراهيم خليل، والدكتور محمد مصيلحى،  والدكتور محمد حمدى، والدكتور محمد بقوش، والطبيب محمد خيرى،  والطبيب سعيد اسامة. كما ضم الفريق من أطباء  التخدير  الدكتور وسام سلطان، والدكتورة نادية محيي الدين،  والدكتور احمد اشرف. 
و بمعاونة تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح.
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