مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه هربا من حرارة الشمس





تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منوف بلاغا يفيد بغرق طفل أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو.





وبالانتقال الفوري والفحص تبين مصرع الطفل أخمد .ص 13 عاما بترعة الجسر أثناء استحمامه برفقة أصدقائه هربا من حرارة الشمس ، وقام الأهالي بانتشال جثته من المياه.





وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .