AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشروعك المنوفية: توفير 71 فرصة عمل بتمويل يزبد على 8 ملايين جنيه خلال شهر يونيو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:19 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
Advertisements
محمد أمين
 كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم فى توفير 71 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يونيه الماضى بقروض ما يقرب من 8 ملايين و650 الف جنيه لتنفيذ 48 مشروعا متنوعا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية .


أوضح محافظ المنوفية أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

كان محافظ المنوفية قد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي جميع عملاء مبادرة " مشروعك " لمدة ستة أشهر علي أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي التأجيل. 

 وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر ، 

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة علي أزمة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروعك بالمنوفية: وفرنا 37 فرصة عمل بتمويل 6 ملايين جنيه خلال مايو

بتكلفة مليار و٦٩١ مليون جنيه.. تنفيذ ١٢ ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. تنفيذ 12 ألف مشروع شباب ضمن مبادرة "مشروعك" في الشرقية

محافظ بني سويف: 103 ملايين جنيه لتمويل 507 مشروعات ضمن مبادرة «مشروعك»

ترشيحاتنا

شروط الأضحية من الجاموس.. تعرف عليها قبل الشراء

توجيهات رئاسية لإحلال التكييفات القديمة.. ونواب: توفر 40% من الاستهلاك.. ومبادرة للتقسيط لمدة عام

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

في ذكرى وفاة السيدة عائشة.. كانت أحب الزوجات إلى قلب النبي .. نزلت براءتها من السماء في حادثة الإفك

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

AdvertisementS

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

العظمى 42 على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

وفاة الممثلة الأمريكية كيلي بريستون بعد صراع عامين مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

للرجل الأصلع .. اختار دقنك على حسب شكل وجهك

بعد إصابتها بكورونا .. 10 صور تكشف أناقة وجمال ايشواريا راي