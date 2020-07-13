مشروعك المنوفية: توفير 71 فرصة عمل بتمويل يزبد على 8 ملايين جنيه خلال شهر يونيو

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم فى توفير 71 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يونيه الماضى بقروض ما يقرب من 8 ملايين و650 الف جنيه لتنفيذ 48 مشروعا متنوعا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية .





أوضح محافظ المنوفية أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.





كان محافظ المنوفية قد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي جميع عملاء مبادرة " مشروعك " لمدة ستة أشهر علي أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي التأجيل.





وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر ،



