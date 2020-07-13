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سيارات

10 فوائد تحصل عليها عند تحويل سيارتك إلى غاز

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:55 م
10 فوائد لاتعرفها
10 فوائد لاتعرفها عند تحويل سيارتك إلى غاز
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كريم جمال
لاشك أن تحويل محرك سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين هو أمر فى غاية الأهمية على كل المستويات، الاقتصادية، والفنية لسيارتك، لأن ذلك سيوفر الأموال والحفاظ على عمر سيارتك لأقصي مدة ممكنة.


تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأمر أمس لتوفير النفقات على أصحاب السيارات، بدلًا من تكبد مبالغ جراء استهلاك الوقود التقليدي، وناشد الرئيس المواطنين تجهيز سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة بصورة أكثر.


وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعدد من المشروعات القومية أمس: "اللى عنده عربية بتكلفه مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكي أو التاكسي".  
   

وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم".


وهذه أبرز فوائد تحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز.. 

1- الغاز الطبيعي أكثر أمانًا للمركبات وهو نظيف تمامًا لا يوجد به رواسب مثلما فى البنزين و الجاز.

2- يمكن تحويل محرك سيارتك للعمل بالغاز بدلًا من البنزين او الجاز فى 4 ساعات فقط.

3- يقوم الغاز الطبيعي بالتقليل من الانبعاثات الملوثة فى الهواء، وبالتالى ضمان عدم تسربه للتربة و إضراره بالمياه الجوفية.

4- فى حالة تسربه لا يسبب مشكلة حيث أنه يختفي فى الهواء فورًا وبالتالى فهو أكثر أمانًا، حيث تقل احتمالات اشتعاله تمامًا.

5- ليس ساما اى انه لا يشكل أى خطورة على صحة قائد السيارة و راكبيها.

6- تكلفته أقل من البنزين خاصةً من ناحية الصيانة، وتحتاج فقط لإجراء صيانتين سنويًا. اختبار نظام الغاز وهو فحص بصري، وفحص أخر بعد السير مسافة 20 ألف كيلومتر.

7- يزيد من عمر السيارة الافتراضي كما يرفع كفاءة توفير استهلاك الوقود.

8- يجعل المحرك أكثر سلاسة ولا يشكل أى عائق عند تشغيل السيارة مباشرة، حيث يمكنك الانتقال مباشرةً بها دون الانتظار.

9- رفع كفاءة عمل المحرك بصورة ملحوظة عن نظيره الذى يعمل بالبنزين.

10- يوفر لك 1200 جنيه شهريًا من ميزانيتك.
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