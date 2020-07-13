شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر وأضافت في تصريحات تليفزيونية.



إحلال السيارات



وأضافت أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة، مشيرة إلى أنه يتم بحث البرامج التمويلية لتكون وفق توجيهات رئيس الجمهورية بفائدة صفرية.





السيارات القديمة







وعقب تصريحات الرئيس السيسي بضرورة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأنه سيأتي الوقت ويُمنع ترخيص السيارات بشرط أن تعمل بالغاز للحفاظ علي البيئة وتخفيف الحمل علي البنزين ومشتقاته.

وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز بدلا من البنزين تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه حسب نوع السيارة، وكذلك التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر.





تحويل العربيات البنزين إلى غاز أو وقود مزدوج "بنزين و غاز" اللى عدى عليها أقل من ٢٠ سنة بشرط جودة أداء الموتور أما إحلال السيارات التى مضي علي تصنيعها 20 عاما واستبدالها بعربيات جديدة زيرو "صناعة مصرية" وستكون السيارات القديمة مقدم للسيارات الجديدة بقروض وتسهيلات من الدولة.

وعدد السيارات التي مضي علي تصنيعها 20 عاما أو أكثر تقريبا 1.8 مليون سيتم استبدالها بسيارات صناعة مصرية والهدف منها تشجيع الصناعة المصرية.

أما التحويل من البنزين إلى غاز حاليا اختيارى ولكن سيكون شرط لتجديد رخصة السيارة أما السيارات التي تعمل بالسولار سيكون من الصعب تحويلها لغاز وسيتم استبدالها بأخرس محلية الصنع.





وفي هذا السياق، نطرح عليكم قائمة بالسيارات التي مضي علي تصنيعها 20 عاما أو أكثر وهي:







1- سيارات فيات 128







2- سيارات بيجو 405







3- سيارات فيات 131







4- سيارات فيات 127







5- سيارات نصر 128







6 - سيارات مرسيدس زلموكة







7- سيارات دوجان







8- سيارات شاهين