برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس بتحويل السيارات للغاز الطبيعى

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وخبير السيارات المعروف بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية العملاقة أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي وان عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم.





واعتبر " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم هذه التصريحات المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفات مباشرة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، مطالبا من الحكومة الاسراع فى تنفيذها.





وأكد النائب محمد المسعود ان تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية سيوفر مليارات الجنيهات من خلال توفير البنزين خاصة ان مصر اصبح ولأول مرة فى تاريخها لديها فائض من الغاز الطبيعى الذى يجب استغلاله افضل استغلال.