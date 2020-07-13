تعرف على السيارات المعفاة من التحول إلى الغاز الطبيعى

تضاربت الأقاويل منذ قرارات الرئيس السيسى أمس أثناء افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعدد من المشروعات القومية، حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.





واختلفت الروايات كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحاته حول تحديد السيارات التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وايضا المعافاة من هذا القرار.





وحول هذه القرار تحدثت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن شروط تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى، قائلة: "أى حد عنده عربية مكملتش 20 سنة وبتشتغل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 75% يستطيع أن يذهب إلى مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول لتحويلها".





وأوضحت جامع أن تكلفة تحويل السيارة تتراوح بين 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادهم خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل "تفويلة" للسيارة، منوهة "بأنه عند كل تفويلة يضاف مبلغ بسيط عليها كقسط".





ولذلك فإن السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عام وتعمل فى الشوارع لا تخضع لقرارات الدولة وكذلك السيارات التى تحتوى على محرك كفائته أقل من 75% لأنه خطر على السيارة وصحة المواطن.





والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعدد من المشروعات القومية أمس: "اللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكي أو التاكسي".

وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم".