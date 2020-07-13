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وزير الطيران للمستثمرين: بنشوف مشاكلكم إيه وهنحلها.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:14 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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هاني حسين
قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن هناك حالة تنسيق كاملة مع وزارة السياحة والقطاعات المعنية من قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف محمد منار في تصريحات تليفزيونة على قناة " أكسترا نيوز"، :"  مع  تولي المنصب  زرت شرم الشيخ وعقدت اجتماعا مع المستثمرين بدعوة من وزير السياحة".

وتابع محمد منار:"  تعرفنا على مشاكل المستثمرين في ما يخص قطاع الطيران، ونقول للمستثمرين «بنشوف مشاكلكم إيه وهنحلها»".

وأكمل محمد منار:"  نزور شرم الشيخ للمرة الثالثة  ونتفقد الإجراءات الاحترازية مطار شرم الشيخ "، مضيفا:"  زرنا المطار لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ لاستقبال السائحين".

ولفت محمد منار:"  سيتم تركيب كاميرات حرارية في مطار شرم الشيخ  خلال أيام قليلة، وهذه الكاميرات  تقيس درجة الحرارة وارتداء الركاب الكمامات"، مضيفا:"  الروح لدى العاملين في المطار مرتفعة وهناك حالة تناغم كبيرة والناس".

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