بسبب تفشي كورونا.. حاكم كاليفورنيا يوجه بإعادة إغلاق المطاعم ودور السينما

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، بإغلاق المطاعم ودور السينما من جديد للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية، وجه نيوسوم بإغلاق جميع المطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف في جميع أنحاء الولاية مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصعود.





بالإضافة إلى ذلك، قال نيوسوم إنه سيغلق أيضًا مراكز اللياقة البدنية، وخدمات العبادة، ومراكز التسوق، والمكاتب، وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة بجميع المقاطعات المدرجة في قائمة المراقبة في كاليفورنيا، والتي تمثل 80 ٪ من سكان الولاية.



ولفت إلى أنه سيطلب من تلك الشركات إغلاقها لمدة ثلاثة أيام فقط.



