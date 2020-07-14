أخبار الأهلي.. الإدارة تشكو رئيس الزمالك للأعلى للإعلام ووزير الرياضة.. الكاف يغازل فريق الكرة.. وبلاغات رسمية من السولية ضد التحرش بابنته

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، أمس الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:













خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريب باستخدام الكرات الطبية، في بداية المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.













داعب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " النادي الأهلي، حيث أكد أن كرة القدم تحمل الكثير من الإثارة وأبرزها الفوز في اللحظات الأخيرة للمباراة.











تقدم النادي الأهلي ظهر أمس بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة النادي؛ بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو فى كلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.













تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، التي فاقت كل الحدود وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته، بل خطرًا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم، ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات.











