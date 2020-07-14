أخبار الأهلي.. الإدارة تشكو رئيس الزمالك للأعلى للإعلام ووزير الرياضة.. الكاف يغازل فريق الكرة.. وبلاغات رسمية من السولية ضد التحرش بابنته

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، أمس الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
داعب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " النادي الأهلي، حيث أكد أن كرة القدم تحمل الكثير من الإثارة وأبرزها الفوز في اللحظات الأخيرة للمباراة.
تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه بحق التجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، التي فاقت كل الحدود وباتت خطرًا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته، بل خطرًا أكبر على تربية النشء وسلوكيات الشباب، خاصة الذين يمارسون الرياضة منهم، ويتطلعون إلى القدوة والمثل لتحقيق الإنجازات.
أكد عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته ليلى، من متابعيه عبر حسابه .الشخصي على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات